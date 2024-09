Nations League Frankreich meldet sich zurück - Haaland ärgert Österreich

In Lyon brachte der ehemalige Frankfurter Kolo Muani (29. Minute) die Gastgeber in Führung, Ousmane Dembélé - ehemals Borussia Dortmund - erzielte nach 57 Minuten den Endstand. Kylian Mbappé wurde erst in der 67. Minute eingewechselt. Der Stürmerstar scheiterte gleich zweimal in aussichtsreicher Position (73. und 77.). Der deutsche Schiedsrichter Tobias Stieler übersah anfangs bei einer Rettungstat gegen Frankreichs Stürmer Kolo Muani ein Handspiel von Kevin De Bruyne (12.).