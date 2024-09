Nach Fernsehsendung Früherer türkischer Fußball-Auswahlspieler Akin angeschossen

Der ehemalige türkische Fußball-Nationalspieler Serhat Akin ist in Istanbul durch einen Schuss am Fuß verletzt worden. Der 43-Jährige hatte am Donnerstagabend zuvor die Fernsehübertragung vom 2:1-Sieg seines einstigen Clubs Fenerbahçe gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien in der Europa League als Kommentator begleitet. „Sie haben mir nach dem Programm in den Fuß geschossen“, schrieb Akin auf der Plattform X zu einem Foto, das einen blutverschmierten rechten Knöchel zeigte.