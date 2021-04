Premier League : „Frustration liegt bei 150 Prozent“: Tuchel hängt Klopp ab

Liverpool Champions-League-Sieger 2019, Meister 2020. Kein anderer Verein hat in den vergangenen zwei Jahren so begeistert. Doch 2021 klappt nur noch wenig. Trainer Jürgen Klopp ist ein wenig ratlos.

Nach dem Champions-League-Erfolg vor zwei Jahren in Madrid und dem souveränen Premier-League-Titel im vergangenen Sommer drohen Klopp und Liverpool eine enttäuschende Runde. In der 2021-Tabelle rangiert der Club nur auf Rang elf, 30 Zähler hinter Manchester City. Nur Abstiegskandidat Fulham holte in diesem Zeitraum weniger Punkte im eigenen Stadion als Liverpool an der Anfield Road. „Es ist sehr schwer zu ertragen“, sagte der frühere Bundesliga-Trainer über die vergebenen Chancen in diesem Jahr. „Aber schuld daran sind nur wir.“