Manchester City Für Gündogan macht Guardiola eine Ausnahme

„Wir hatten keine Zweifel, als die Möglichkeit bestand“, sagte Guardiola über den „überraschenden“ und „unerwarteten“ Transfer, den der Club am Freitag verkündet hatte. „Er kommt nicht hierher, um sich zur Ruhe zu setzen oder um sich an die Erlebnisse zu erinnern, die er hatte“, erklärte Guardiola. In seiner bisher letzten City-Saison 2022/2023 war Gündogan Kapitän der Cityzens und führte sie zum Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal. Insgesamt gewann er unter Guardiola fünfmal die englische Meisterschaft.