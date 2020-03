Corona-Krise in Italien : Fußball-Gewerkschafter: „Zehn Tage zu spät aufgehört“

Verona Bis zur Normalität im italienischen Fußball oder überhaupt zu einer Wiederaufnahme der Serie A ist es für den Chef der Fußballergewerkschaft des Landes noch ein weiter Weg.

Das Land ist in Europa am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffen und hat inzwischen mehr Tote als China. „Jetzt einen Arzt für einen Fußballer abzustellen, während in den Krankenhäusern alles zusammenbricht? Den Fußball wieder rollen zu lassen, hieße, der Gesellschaft zu signalisieren: Die Normalität ist wieder nahe. Und das ist noch nicht so“, sagte Damiano Tommasi (45) in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Der Fußball ist auf der Skala der wichtigen Dinge gerade auf der niedrigsten Stufe überhaupt.“