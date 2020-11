Nach 60. Geburtstag : Fußball-Legende Maradona soll weiter im Krankenhaus bleiben

La Plata Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona soll auf Anraten seines Arztes noch mindestens einen Tag im Krankenhaus bleiben.

Am Vortag war der Weltmeister von 1986 in die Klinik Ipensa in La Plata gebracht worden. Am Freitag hatte Maradona seinen 60. Geburtstag gefeiert. „Es war emotional eine etwas schwierige Woche für ihn. Es stand unter großem Druck. Das hat ihm psychisch sehr zugesetzt“, sagte sein Arzt Luque.