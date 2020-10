Tscheche auf Intensivstation : Fußball-Legende Panenka mit Coronavirus im Krankenhaus

Ist an Covid-19 erkrankt: Antonin Panenka. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA/Archiv/dpa

Prag Tschechien sorgt sich um seine Fußball-Legende Antonin Panenka. Der 71-Jährige befinde sich in ernstem Zustand im Krankenhaus auf der Intensivstation, teilte der FK Bohemians Prag, dessen Ehrenpräsident er ist, mit.

Panenka sei an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen worden. Laut Verein sei ein Test auf das Coronavirus positiv ausgefallen. Mit dem sogenannten Panenka-Heber im Belgrader EM-Finale 1976 gegen Deutschland verewigte sich der Mittelfeldspieler in den Fußball-Lexika. Er lupfte den Ball beim entscheidenden Elfmeter nervenstark in die Mitte des Tores und narrte damit Deutschlands Torhüter Sepp Maier - die Tschechoslowakei wurde Europameister.