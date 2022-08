Französischer Nationalspieler : Fußball-Star Paul Pogba mutmaßlich von Bruder erpresst

Berlin Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba wird mutmaßlich erpresst.

Sein Bruder Mathias Pogba (32) veröffentlichte am Samstagabend in den sozialen Medien ein Video, in dem er in vier Sprachen spektakuläre „Enthüllungen“ über seinen drei Jahre jüngeren Bruder ankündigte. Danach könne man entscheiden, ob der Offensivspieler von Juventus Turin „wirklich Bewunderung und Respekt sowie seinen Platz in der französischen Nationalmannschaft“ verdiene, hieß es in dem Video des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Guineas.