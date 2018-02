später lesen Premier League Fußballmeister FC Chelsea verliert in Unterzahl in Watford FOTO: Adam Davy FOTO: Adam Davy Teilen

Twittern

Teilen



Der englische Fußballmeister FC Chelsea hat in der Premier League die nächste heftige Niederlage kassiert. Die Blues verloren am Montag in Unterzahl mit 1:4 (0:1) beim FC Watford und verpassten es damit auch, den FC Liverpool in der Tabelle zu überholen. dpa