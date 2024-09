Fußball-Transfer Galatasaray Istanbul leiht Stürmerstar Osimhen aus

Nigerias Fußballstar Victor Osimhen stürmt ab sofort auf Leihbasis für Galatasaray Istanbul. Der türkische Traditionsclub teilte auf der Plattform X mit, dass der Wechsel des 25-Jährigen von der SSC Neapel an den Bosporus perfekt sei. Der Angreifer koste demnach keine Leihgebühr, werde in der Saison 2024/25 aber ein Netto-Gehalt von sechs Millionen Euro kassieren. Möglich ist der Wechsel, weil das Transferfenster in der Türkei erst am 13. September schließt.