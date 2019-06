Afrika-Cup : Gastgeber Ägypten und Nigeria im Achtelfinale

Kairo Gastgeber Ägypten und Nigeria haben beim Afrika Cup als erste Fußball-Teams das Achtelfinale erreicht.

Die Mannschaft um Liverpool-Star Mohamed Salah setzte sich am Mittwochabend gegen den Kongo in Kairo mit 2:0 (2:0) durch. Der 27 Jahre alte Salah, zweifacher Fußballer des Jahres in Afrika, traf kurz vor der Pause in der 43. Minute zum 2:0. Den Führungstreffer erzielte der in England für den Premier-League-Aufsteiger Aston Villa spielende Ahmed El-Mohammadi (25.). Beim Kongo stand Marcel Tisserand vom VfL Wolfsburg in der Startelf.