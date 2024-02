Afrika Cup Gastgeber Elfenbeinküste dank Last-Minute-Tor im Halbfinale

Schon in die Verlängerung hatten sich die Ivorer erst durch einen späten Treffer von Simon Adingra (90.) gerettet, nachdem der Leverkusener Odilon Kossounou (43.) bereits in der ersten Hälfte Gelb-Rot gesehen hatte. Die Führung für Mali hatte Nene Dorgeles (71.) erzielt. In der hektischen Schlussphase musste Malis Hamari Traoré (120.+5) mit Rot wegen groben Foulspiels vom Platz.