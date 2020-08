Schweizerische 1. Liga : Gemeinsame Entscheidung: Coach Koller verlässt den FC Basel

Basel Marcel Koller verlässt den FC Basel. Der Schweizer Meisterschafts-Dritte und sein bisheriger Trainer haben gemeinsam entschieden, den Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Auch die Vereinbarungen mit den Assistenztrainern Thomas Janeschitz und Carlos Bernegger werden nicht verlängert. Nach Platz drei in der Meisterschaft hat Koller noch die Chance, im Cupfinale den letztjährigen Titel zu verteidigen: Der FCB empfängt den FC Winterthur zum Halbfinale. Im Fall des Weiterkommens wäre Meister Young Boys Bern am 30. August der Finalgegner des 20-maligen Meisters, der zuletzt 2017 die Nummer eins in der Schweiz war.