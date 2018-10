später lesen Früherer Fußballprofi Glenn Hoddle kollabiert im TV-Studio FOTO: Tony_Harris FOTO: Tony_Harris Teilen

Twittern

Teilen



Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Glenn Hoddle ist an seinem 61. Geburtstag in einem TV-Studio kollabiert und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. dpa