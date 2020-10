PSV Eindhoven : Götze: „Ein bis zwei Wochen bis zum kompletten Rhythmus“

Eindhoven Für Mario Götze läuft es in den Niederlanden. „In Holland kann Götze einfach nur Mario sein. Aus Deutschland wegzugehen, tut ihm bestimmt gut“, sagte einer, der es wissen muss.

Der in die Niederlande gewechselte Ex-Dortmunder (28) hatte am Donnerstagabend seinen neuen Club beim 1:2 mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel in Führung gebracht, ehe er vom Feld musste. Trainer Roger Schmidt (53) sprach anschließend von Muskelproblemen. „Ich hoffe, dass er dabei ist, aber wir müssen erst die Tests abwarten“, sagte er zum Ligaspiel am Sonntag gegen Vitesse Arnheim.