Ehrendivision : Götze zu PSV-Verbleib: „Habe hier alles, was mir Spaß macht“

Götze zu PSV-Verbleib: „Habe hier alles, was mir Spaß macht“

Eindhoven Ex-Weltmeister Mario Götze hat sich trotz des Verpassens der Champions League bewusst gegen einen Wechsel bei der PSV Eindhoven entschieden.

Götze hatte am Montag in Eindhoven sogar seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. „Ich fühle mich gut, ich bin fit, ich kann spielen und habe einen Einfluss auf unser Spiel. Ich kann meine Tore schießen, kann meine Assists machen. Ich finde, wir spielen einen sehr, sehr guten Fußball. Ich habe hier alles, was mir Spaß macht. Deshalb fühlt es sich sehr gut an“, beschrieb Götze seinen Gemütszustand.