Premier League : Guardiola hofft auf Verlängerung bei Man City

Berlin Fußball-Trainer Pep Guardiola will auch nach seinem zum Saisonende auslaufenden Vertrag weiter bei Manchester City bleiben.

„Ich bin unglaublich glücklich hier und freue mich, in Manchester zu sein. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison einen guten Job mache, um noch länger zu bleiben“, sagte der frühere Bayern-Coach (49) vor dem Ligaspiel gegen Sheffield United am Samstag.