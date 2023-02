Premier League : Guardiola lässt Haaland-Einsatz gegen Arsenal offen

Manchester Trainer Pep Guardiola von Manchester City hat einen Einsatz des zuletzt angeschlagenen Erling Haaland am Mittwoch im Spiel bei Tabellenführer FC Arsenal offen gelassen.

Guardiola war am Wochenende auf die Vorwürfe angesprochen worden, Man City habe gegen finanzielle Spielregeln der Premier League verstoßen. Daraufhin hatte er an die Meisterschaft im Jahr 2014 erinnert. „Ich weiß nicht, ob wir etwas dafür können, dass Steven Gerrard in Anfield ausgerutscht ist. War das unsere Schuld?“, ätzte Guardiola. City war damals im Saisonendspurt vorbeigezogen, weil Steven Gerrard im Spiel gegen Chelsea ausgerutscht war und so einen Strafstoß für die Reds vergeben hatte.