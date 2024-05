Premier League Guardiola über Klopp: „Ich werde ihn sehr vermissen“

Klopp und Guardiola hatten sich in den vergangenen Jahren in der englischen Premier League teils spektakuläre Duelle geliefert - auch emotional an der Seitenlinie. Ende Januar hatte Guardiola daher scherzhaft gesagt: „Ich werde besser schlafen, wenn Klopp weg ist. Die Spiele, die wir gegen Liverpool gespielt haben, waren fast wie ein Albtraum.“