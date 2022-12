Frischgebackener Weltmeister : Guardiola über Messi: „Einer der Größten aller Zeiten“

Manchester Startrainer Pep Guardiola hat seine Bewunderung für den argentinischen Fußball-Weltmeister Lionel Messi ausgedrückt.

Guardiola freute sich zugleich, dass er in Julian Alvarez bald einen Weltmeister bei City begrüßen kann. Eine Reihe von WM-Teilnehmern sei bereits wieder in das Training eingestiegen. „Die Spieler, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren, sind in einer besseren Verfassung als die Spieler, die hier waren. Sergio (Gomez), Erling (Haaland), Riyad (Mahrez) und Cole (Palmer), ihnen fehlt ein wenig der Rhythmus im Vergleich etwa zu Rodri oder Manuel Akanji. Sie haben gespielt und wir hatten Urlaub“, sagte Guardiola vor dem Liga-Pokal-Achtelfinale am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) gegen den großen Rivalen FC Liverpool.