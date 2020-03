Nationalspieler : Gündogan denkt über Trainerkarriere nach: „Naheliegend“

Könnte sich vorstellen in Zukunft als Trainer zu arbeiten: Ilkay Gündogan. Foto: Ina Fassbender/dpa.

Manchester Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan erwägt, nach seiner Profikarriere als Trainer zu arbeiten. „Ich will's jetzt nicht versprechen, aber ich kann mir das gut vorstellen“, sagte der Mittelfeldspieler des englischen Spitzenclubs Manchester City im Gespräch mit der RTL/ntv-Redaktion.

An der Arbeit eines Fußball-Lehrers fasziniere ihn besonders die Frage, „wie man 20-25 verschiedene Charaktere“ in einer Mannschaft unter einen Hut“ bekommt. „Das ist nicht leicht, man kann das beste Wissen auf der ganzen Welt haben, aber wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann kann man nicht erfolgreich sein. Das ist die große Herausforderung, das gestemmt zu bekommen“, sagte Gündogan.