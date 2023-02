Premier League : Gündogan-Tor bei 3:1-Sieg von Manchester City

Manchester Manchester City hat den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal vor dem bevorstehenden Premier-League-Topspiel in London auf drei Punkte verkürzt.

Der englische Fußballmeister bezwang am Sonntag Aston Villa mit 3:1 (3:0) und kann mit 48 Punkten bei einem Erfolg am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in Nord-London zu den Gunners aufschließen. Arsenal hat allerdings ein Spiel weniger als das Team von Trainer Pep Guardiola ausgetragen.