Premier League : Gündogan über Zukunft: „In Ruhe“ mit Man City austauschen

Manchester Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat noch nicht über seine Zukunft beim englischen Meister Manchester City entschieden.

Gündogan spielt seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Jahr 2016 für Man City und hatte zuletzt entscheidenden Anteil an seinem vierten Gewinn der englischen Meisterschaft mit Man City. Beim 3:2 gegen Aston Villa am letzten Spieltag erzielte er zwei Treffer. In dieser Saison stand der gebürtige Gelsenkirchener in 20 von 38 Premier-League-Spielen in der Startelf und zählt auch zu den fünf Vize-Kapitänen. „Ich bin ein Spieler, der immer spielen möchte“, sagte Gündogan. Er brauche dies für seinen Rhythmus.