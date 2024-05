Premier League Haaland bringt City auf Titelkurs: Zwei Tore gegen die Spurs

Der frühere Dortmunder erzielte in einem hochklassigen Nachholspiel bei Tottenham Hotspur beide Tore zum 2:0 (0:0). Damit zog ManCity mit nun 88 Punkten an Rivale FC Arsenal vorbei und kann am Sonntag mit einem Sieg gegen West Ham United als erster Club viermal in Serie die Meisterschaft in der Premier League holen. Arsenal mit dem deutschen Nationalstürmer Kai Havertz, das vergeblich auf Schützenhilfe des großen Rivalen Tottenham gehofft hatte, empfängt am Sonntag den FC Everton.