Copa América : Hände vor dem Gesicht: Messis Team kurz vor dem Desaster

Belo Horizonte Lionel Messi schlug sich die Hände vors Gesicht, als wolle er selbst es nicht mehr sehen. Der erhoffte Neuanfang im Trikot der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft droht zum erneuten Desaster für den Superstar zu werden.

Alles hängt vom Spiel in Porto Alegre gegen Katar an, den künftigen WM-Gastgeber. „Wir müssen ruhig bleiben, wenn nicht, dann wird es schwierig“, meinte Coach Scaloni.

Was mit Messi bei einem Vorrunden-Aus passiert, ist offen. Aber vielleicht stellt sich die Frage auch gar nicht, ob Messi noch eine weiteres Mal bei einer WM seine Titelsehnsucht erfüllen will. Die Zeitung „La Nación“ meldete allein an der Qualifikation ernsthafte Zweifel an: „Das Unentschieden gegen Paraguay hat gezeigt, wie weit diese Truppe von einer Mannschaft entfernt ist.“