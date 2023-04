Premier League Havertz angeschlagen: Chelsea verliert gegen Brighton

In der Premier-League-Tabelle bleibt Chelsea auf Platz 11 und hat praktisch keine realistische Chance mehr, sich für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Am Dienstag steht für die Blues das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid an. Dann soll Havertz wieder zur Verfügung stehen, nachdem der 23-Jährige im Hinspiel in Madrid (0:2) über Kniebeschwerden geklagt hatte. „Bis Dienstag sollte er wieder fit sein“, sagte Lampard.