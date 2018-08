Higuaín vor Wechsel von Juve zum AC Mailand

Der Wechsel von Argentiniens Stürmerstar Gonzalo Higuaín von Juventus Turin zum AC Mailand steht laut italienischen Medien unmittelbar bevor. dpa

Der 30-Jährige solle zunächst an Milan verliehen werden, danach habe der Club eine Kaufoption in Höhe von 36 Millionen Euro, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia am Dienstag. Der Deal solle rasch über die Bühne gehen.

Ein Wechsel von Higuaín galt nach dem Megatransfer des Weltfußballers Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus als gesichert. Die Ronaldo-Verpflichtung kostete Italiens Rekordmeister rund 112 Millionen Euro. Juventus hatte Higuaín 2016 vom SSC Neapel für 90 Millionen Euro gekauft. Es war bis dahin der teuerste Transfer der Serie A.

Im Gegenzug für den Argentinier soll Top-Verteidiger Leonardo Bonucci nach nur einem Jahr in Mailand wieder zu seinem alten Club nach Turin zurückkehren, wie der Sender weiter berichtete. Der 31-Jährige hatte diesen Wunsch schon vorher geäußert. Dagegen soll Verteidiger Mattia Caldara in dem geplanten Tauschgeschäft zusammen mit Higuaín den umgekehrten Weg gehen und von Juventus zum AC Mailand wechseln.

