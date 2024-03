Fußball in Österreich Homophobe Gesänge: Werder-Zugang Grüll drei Spiele gesperrt

Grüll, der im Sommer an die Weser wechselt, hatte sich nach dem Skandal entschuldigt. „Wir als Spieler haben eine gewisse Vorbildfunktion und dieser wurden wir in dieser Situation keinesfalls gerecht.“ Auch Burgstaller entschuldigte sich danach auf Instagram. Die Spieler müssen an Workshops zum Thema Diskriminierung teilnehmen.