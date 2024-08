Fußball-Kalender Immer mehr Fußball: Schaut das noch wer?

Wer sich am Wochenende und nach Feierabend stark für den Profifußball der Männer interessiert, der sollte sich den kommenden Februar rot im Kalender markieren. Dank Bundesliga, DFB-Pokal, Champions, Europa und Conference League werden allein in diesen Wettbewerben an 22 der 28 Tage mehr oder weniger spannende Spiele angepfiffen. In der hitzigen Debatte über Überlastung und Überfrachtung im Fußball könnten sich Verbände und Clubs bald die Frage stellen: Passt nicht noch was auf die verbleibenden vier Montage und zwei Donnerstage?