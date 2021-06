Transfermarkt : Inter Mailand will Calhanoglu als Eriksen-Ersatz

Inter Mailand will Calhanoglu als Eriksen-Ersatz

Mailand Der italienische Meister Inter Mailand möchte als vorläufigen Ersatz für den dänischen Spielmacher Christian Eriksen den früheren Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu verpflichten.

Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung, berichtete der in Transferfragen sehr gut unterrichtete TV-Sender Sky Italia. Pikant daran: Der türkische Nationalspieler Calhanoglu spielte zuletzt vier Jahre für Inters Lokalrivalen AC Mailand, sein Vertrag dort läuft am Ende dieses Monats aus. Nach Sky-Informationen bietet Inter dem 27-Jährigen nun ein höheres Gehalt und mehr Bonuszahlungen als der AC Milan.

Calhanoglu wurde in Mannheim geboren und spielte in der Fußball-Bundesliga für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Die Europameisterschaft war eine Enttäuschung für ihn. Mit der türkischen Nationalmannschaft schied er am Sonntagabend nach der dritten Niederlage im dritten Vorrunden-Spiel gegen die Schweiz aus.