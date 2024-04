Fußball Inter Miami und Messi scheiden in Champions Cup aus

Die Gastgeber gingen nach 31 Minuten in Führung und erhöhten in der 58. und 64. Minute. Das 1:3 von Diego Gomez in der 86. Minute nach Vorarbeit des achtmaligen Weltfußballers kam zu spät für die Wende. Miami spielte da nach einer Gelb-Roten Karte für Jordi Alba bereits in Unterzahl (78.). Auch die beiden anderen Ex-Profis des FC Barcelona, Luis Suarez und Sergio Busquets, spielten von Beginn an. Der gebürtige Franke Julian Gressel stand ebenfalls in der Startaufstellung.