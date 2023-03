Fußball-Profi Inter-Verteidiger Gosens macht Bachelor in Psychologie

Gosens machte zugleich darauf aufmerksam, dass psychische Probleme nicht nur im Fußball, sondern gesamtgesellschaftlich nach wie vor ein „zu großes Tabuthema“ seien. „Man kann als Mensch nur dauerhaft funktionieren, wenn der Kopf frei ist. Wenn er das also nicht ist, sollte man sich Hilfe suchen. Das ist ein Zeichen von wahrer Stärke. Wer dafür kein Verständnis hat, ist das Gegenteil - schwach!“, schrieb Gosens, der nach der verpassten WM von Bundestrainer Hansi Flick auch für die Länderspiele der Nationalmannschaft am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien nicht nominiert worden war.