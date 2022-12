Brasilianische Fußball-Legende : Internationale Pressestimmen zum Tod Pelés

São Paulo Zum Tod der brasilianischen Fußball-Legende Pelé schreibt die internationale Presse:

USA

„New York Times“: „Pelé war in seinem Heimatland Brasilien ein Nationalheld und wurde auf der ganzen Welt geliebt - von den Ärmsten, unter denen er aufwuchs, von den Reichsten, in deren Kreisen er verkehrte, und von so ziemlich jedem, der ihn jemals spielen sah.“