Primera División „Irgendwas stimmt nicht mit Mbappé“: Medienkritik an Madrid

Madrid · Kylian Mbappé wartet in Spanien noch auf sein erstes Tor in der Liga. Wirklich gut gelang der Start mit Real Madrid nicht. Die Medien sind in Sorge.

30.08.2024 , 11:49 Uhr

Wartet weiter auf sein erstes Liga-Tor für Real Madrid: Kylian Mbappé Foto: Gabriel Jimenez/AP/dpa

Spanische Medien äußern sich besorgt über den Fehlstart von Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappé in die neue Saison. Zwei Unentschieden nach drei Spielen seien zwar nichts, was sich nicht noch reparieren ließe, schrieb die Zeitung „Sport“. Die Probleme von Trainer Carlo Ancelotti, der Mannschaft nach dem Abschied von Toni Kroos eine Identität zu geben und Mbappé zu integrieren, würden aber Sorgen bereiten. Die mangelnde Abstimmung zwischen Vinícius Júnior und Mbappé werfe die meisten Fragen auf, schrieb auch „Mundo Deportivo“. Die Zeitung „AS“ konzentrierte sich darauf, dass der Franzose noch nicht getroffen hat. Es liege nicht an mangelnder Beharrlichkeit, auch nicht an mangelnder Einstellung oder Beteiligung am Spiel. „Aber im Augenblick der Wahrheit gelingt Kylian einfach nichts“, schrieb „AS“. Nach drei Spieltagen liegt der Erzrivale FC Barcelona vier Punkte vor Real. „Irgendwas stimmt nicht mit Mbappé“, schrieb die Zeitung „Marca“ nach dem 1:1 des Champions-League-Siegers UD Las Palmas am Donnerstag. © dpa-infocom, dpa:240830-930-217653/1

(dpa)