Nations League : Italien bezwingt Belgien im Kampf um Platz drei

Turin Fußball-Europameister Italien hat sich den dritten Platz in der Nations League gesichert.

Nicolo Barella (46. Minute) und Domenico Berardi per Foulelfmeter (66.) sorgten am Sonntag für die Treffer der Azzurri beim 2:1 (0:0)-Erfolg über Belgien im kleinen Finale von Turin. Der Anschlusstreffer gelang Charles de Ketelaere erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Überragender Spieler beim Sieger war Federico Chiesa, der zwar mit der größten Chance der ersten Halbzeit an Belgiens Keeper Thibaut Courtois scheiterte, schließlich aber den Elfmeter herausholte.