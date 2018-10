Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Sieglos-Serie fortgesetzt. Das Team von Trainer Roberto Mancini kam gegen die Ukraine nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und hat nun fünf Spiele nacheinander nicht gewonnen. dpa

Federico Bernardeschi brachte die Italiener beim Testspiel am Mittwochabend in Genua zehn Minuten nach der Pause mit einem Distanzschuss in Führung. Der 24-Jährige von Juventus Turin profitierte dabei von einem krassen Torwartfehler von Andrij Pjatow, der den Ball ins eigene Tor lenkte. Ruslan Malinowski glich für die Gäste in der 62. Minute aus.

