Serbischer Coach : Jankovic wird neuer chinesischer Fußball-Nationaltrainer

Peking Der Serbe Aleksandar Jankovic wird neuer Trainer der chinesischen Fußball-Nationalmannschaft der Männer.

Jankovic trainierte seit 2018 bereits in China das U19-Team und übernahm 2020 das U21-Team in Vorbereitung für die - wegen der Pandemie jetzt auf September und Oktober verschobenen - Asienspiele in der ostchinesischen Stadt Hangzhou.