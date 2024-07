Vor der Heim-WM 2026 Javier Aguirre ist Mexikos neuer Nationaltrainer

„Er ist zweifellos der erfahrenste Trainer Mexikos mit einer anerkannten Karriere im Ausland und einer gründlichen Kenntnis der Abläufe in der Nationalmannschaft“, sagte Davino in einer Videobotschaft. „El Vasco“ war unter anderem jahrelang Trainer in Spanien. Dort betreute er mehrere Erstliga-Vereine, darunter Osasuna, Atlético Madrid und zuletzt Mallorca. Außerdem war er Nationaltrainer in Japan und Ägypten.