Ehrendivision John van 't Schip bis Saisonende Trainer bei Ajax Amsterdam

Amsterdam hatte sich in der Vorwoche nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte vom bisherigen Chefcoach Maurice Steijn getrennt. Zunächst hatte Steijns Assistent Hedwiges Maduro eine Woche als Trainer fungiert und wird nun wieder die Rolle als Co-Trainer übernehmen. Ajax verbuchte im Saisonverlauf in der höchsten Liga der Niederlande bislang erst einen Sieg und holte in acht Begegnungen lediglich fünf Punkte. Am Sonntag setzte es ein 2:5 bei Spitzenreiter PSV Eindhoven.