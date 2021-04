Serie A : Juve-Profi Bonucci mit Coronavirus infiziert

Hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Leonardo Bonucci. Foto: Claudio Benedetto/LPS via ZUMA Wire/dpa

Rom Der italienische Fußball-Nationalspieler Leonardo Bonucci ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte sein Club Juventus Turin auf seiner Internetseite mit.

Der 33-Jährige sei umgehend isoliert worden, erklärte der italienische Rekordmeister. Bonucci war zuvor von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Die Italiener hatten am 31. März mit 2:0 in Litauen auch ihr drittes Qualifikationsspiel für die WM 2022 in Katar gewonnen.