Serie A : Juve-Stürmer Di María fällt nach Muskelverletzung aus

Fällt wegen einer Muskelverletzung für Juventus Turin aus: Ángel Di María. Foto: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Rom Ángel Di María vom italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin fällt nach einem Liga-Spiel für seinen neuen Arbeitgeber wegen einer Muskelverletzung aus.

Am kommenden Spieltag bei Sampdoria Genua wird der 34-Jährige aber sicher nicht im Aufgebot stehen. Trainer Massimiliano Allegri hofft, dass Di María am 27. August zu Hause gegen AS Rom wieder zur Verfügung steht. Die „Gazzetta dello Sport“ hielt jedoch einen späteren Einsatz ab dem 31. August gegen La Spezia für wahrscheinlicher.