Serie A Juve weiter ungeschlagen Spitzenreiter: 2:0 gegen Ferrara

Juventus Turin eilt in der Serie A weiter ungestört vorneweg. Der italienische Rekordmeister gewann am 13. Spieltag 2:0 (1:0) gegen SPAL Ferrara und bleibt in der laufenden Saison in der Liga ungeschlagen. dpa