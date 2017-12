später lesen Serie A Juventus gewinnt in Verona - Inter nur 0:0 gegen Lazio Rom FOTO: Filippo Venezia FOTO: Filippo Venezia Teilen

Juventus Turin hat durch einen 3:1 (1:0)-Sieg bei Hellas Verona den Anschluss an Tabellenführer SSC Neapel in der italienischen Serie A gewahrt. Napoli, das am Freitag 1:0 in Crotone gewonnen hatte, führt die Tabelle beim Jahreswechsel mit 48 Punkten vor Juve (47) an. dpa