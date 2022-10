Premier League : Kalajdzic-Club Wolverhampton trennt sich von Trainer Lage

Wolverhampton Der englische Fußball-Erstligist Wolverhampton Wanderers hat sich nach 16 Monaten von Trainer Bruno Lage getrennt. Das teilte der Tabellen-18. der Premier League mit. Tags zuvor hatte Wolverhampton mit 0:2 bei West Ham United verloren.

„Ich zweifle nicht an Brunos Fähigkeiten und bin mir sicher, dass er anderswo Erfolg haben wird“, sagte Präsident Jeff Shi in einer Mitteilung. „Aber die Form und die Leistungen der Mannschaft in den letzten Monaten bedeuten, dass wir keine andere Wahl haben, als zu handeln.“ Beim bevorstehenden Spiel beim FC Chelsea in London werden die Nachwuchstrainer Steve Davis und James Collins die Mannschaft betreuen, hieß es weiter.