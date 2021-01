Tottenham Hotspur : Kane fehlt Tottenham nach Knöchelverletzungen

Harry Kane (M) musste in der ersten Halbzeit mehrmals behandelt werden und wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Foto: Catherine Ivill/POOL GETTY/PA Wire/dpa

London Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane wird seinem Club Tottenham Hotspur nach Verletzungen an beiden Knöcheln einige Wochen fehlen.

„Es sind beide Knöchel, nicht nur einer“, sagte Spurs-Trainer José Mourinho nach der 1:3-Niederlage gegen Meister FC Liverpool in der Premier League. Der 27 Jahre alte Angreifer musste in der ersten Halbzeit mehrmals behandelt werden und wurde in der Halbzeitpause dann ausgewechselt.