Premier League : Kane offen für Vertragsverlängerung mit Tottenham

London Englands Torjäger Harry Kane wird bei vielen Clubs umworben, auch der FC Bayern soll interessiert sein. Der Vertrag bei den Spurs läuft 2024 aus. Verlängert Kane noch einmal?

Der Vertrag des englischen Nationalspielers, der in dieser Premier-League-Saison bislang 15 Tore erzielt hat, läuft noch bis zum Sommer 2024. Tottenham will vermeiden, dass er den Club dann ablösefrei verlässt. Es gilt daher als wahrscheinlich, dass Kane entweder verlängert oder die Spurs schon in diesem Sommer verlässt. Neben den Bayern gilt auch Manchester United als Interessent.

Kane kam als Jugendlicher 2004 zu Tottenham Hotspur und hat - abgesehen von einigen Leihgeschäften - seine gesamte Profikarriere für die Londoner gespielt. Allerdings hat er dort bisher keinen Titel gewinnen können. In dieser Saison sind die Spurs weiter im FA Cup und in der Champions League vertreten. In der Liga haben Kane und Co. aber nach Niederlagen gegen Arsenal und Manchester City den Anschluss verloren.