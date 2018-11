Kane schießt England in die Endrunde der Nations League

Dank Torjäger Harry Kane ist Englands Fußball-Nationalmannschaft als zweites Team nach Portugal in die Endrunde der Nations League eingezogen. dpa

Der Profi von Tottenham Hotspur war beim 2:1 (0:0) gegen Kroatien mit seinem späten Treffer in der 85. Minute der Matchwinner für die Three Lions, die sich damit ein wenig für die Niederlage im WM-Halbfinale revanchierten. Jesse Lingard (78.) hatte im Wembley-Stadion zuvor für die Engländer die Führung des Vize-Weltmeisters durch den Hoffenheimer Andrej Kramaric (57.) ausgeglichen.

Der WM-Vierte England sicherte sich damit in letzter Minute noch den Sieg in der Gruppe 4 der A-Staffel. Mit 7 Punkten setzte sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate knapp vor Ex-Weltmeister Spanien (6) durch. Kroatien (4) muss in die B-Staffel absteigen. Spanien wäre nur bei einem Remis zwischen England und Kroatien Gruppensieger gewesen.

