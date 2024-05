Premier League Keeper Ortega glänzt für City - Guardiola: „Er rettet uns“

Vor allem eine Aktion Ortegas in der Schlussphase brachte Guardiola und die City-Fans zum Ausflippen. Nach einem Ballverlust des Ex-Dortmunders Manuel Akanji lief der Südkoreaner Heung-Min Son alleine auf das Tor zu, doch Ortega bewahrte sein Team mit einer Rettungstat vor dem Ausgleich. Guardiola fasste sich an der Seitenlinie an den Kopf und legte sich nach der Szene sogar fassungslos auf den Rasen des Stadions.