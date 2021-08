Fußball-Superstar : Kein neuer Vertrag: Ära Messi beim FC Barcelona beendet

Barcelona Es ist vorbei. Lionel Messi unterschreibt keinen neuen Vertrag mehr bei seinem Herzensverein Barcelona. 2000 kam er als 13-Jähriger. Mit 34 verlässt er den Club, den er und der ihn zu ungeahnten Fußball-Sphären trug.

Die Verhandlungen scheiterten am Donnerstag praktisch in letzter Minute. Was vor rund 21 Jahren mit einer Unterschrift angeblich auf einer Serviette begann und unter anderem zu 35 gemeinsamen Titeln führte, endete mit einer achtzeiligen Presseerklärung.