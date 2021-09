Bayern-Profi : Keine DFB-Karriere: Josip Stanisic vor Kroatien-Debüt

München Rechtsverteidiger Josip Stanisic vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München hat sich gegen eine mögliche Karriere im DFB-Trikot entschieden.

Der Youngster wurde erstmals ins Aufgebot der kroatischen Nationalmannschaft berufen. Demnach könnte der 21-Jährige in den kommenden WM-Qualifikationsspielen in Zypern (8. Oktober in Larnaca) oder gegen die Slowakei (11. Oktober in Osijek) sein Debüt für den Vize-Weltmeister geben.